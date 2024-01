1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 17,60 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 17,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 17,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.504 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Mit Abgaben von 46,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,80 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt

Wie Experten die 1&1-Aktie im Dezember einstuften

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus