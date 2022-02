1&1 Aktie News: 1&1 behauptet sich

Bei der 1&1-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,08 EUR. Bei 24,30 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 24,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.045 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2021). In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2021 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 30,10 EUR angegeben. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je 1&1-Aktie.

Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG und hat als einziger virtueller Netzbetreiber in Deutschland über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zum Telefónica-Netz. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk an. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten erhalten Kunden zudem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz, ergänzt um Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV TV. Mit den beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH richtet sich das Unternehmen spezifisch an verschiedene Zielgruppen: Während 1&1 das Premiumsegment abdeckt, sprechen die etablierten Online-Marken des Konzerns unter dem Dach der Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM, DeutschlandSIM oder simplytel eine preisbewusste Zielgruppe an.

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Vantage Towers-Aktie schließt in Grün: Vantage Towers erlöst mehr - Großer Mietvertrag mit 1&1

Telekom, Vodafone & Co.: Bundesnetzagentur erwägt Verzicht auf Mobilfunk-Auktion - Aktien uneinheitlich

Experten sehen bei 1&1-Aktie Potenzial

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch