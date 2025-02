Kurs der 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Vormittag fester

04.02.25 09:24 Uhr

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 12,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 12,06 EUR. Bei 12,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 981 1&1-Aktien. Am 12.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 18,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 35,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,17 EUR angegeben. 1&1 veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. 1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je 1&1-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab

