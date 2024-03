1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

1&1 im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 17,18 EUR ab.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:44 Uhr um 1,5 Prozent auf 17,18 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 17,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 30.685 Stück.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,13 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,77 EUR aus.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.038,70 EUR umgesetzt, gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. 1&1 dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

