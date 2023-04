1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,04 EUR

Um 11:34 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,06 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie legte bis auf 10,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.733 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,50 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. 53,21 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,92 EUR fiel das Papier am 30.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 1,46 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 04.08.2022. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 976,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 971,30 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von 1&1.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

