1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 14,42 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,4 Prozent auf 14,42 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 14,42 EUR. Bei 14,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 41.719 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 24,41 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 29,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,08 EUR.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ebenfalls ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,05 Mrd. EUR.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 1,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

