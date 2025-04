1&1 Aktie News: Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus 1&1

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,6 Prozent auf 13,94 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 13,94 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,86 EUR nach. Bei 14,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 114.350 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 22,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,37 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,08 EUR je 1&1-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 27.03.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,35 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. 1&1 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,45 EUR je Aktie.

