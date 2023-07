1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag in Grün

1&1 im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,16 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,16 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,16 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 316 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,07 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,21 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 30.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.013,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 975,90 EUR umgesetzt.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. 1&1 dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2023 aus.

