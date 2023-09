1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Montagmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,76 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 13,76 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.305 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. 19,11 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 31,76 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 18,96 EUR.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,87 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China