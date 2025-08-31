DAX23.780 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,55 -1,3%Dow45.400 +0,3%Nas21.538 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.548 -0,3%
1&1 im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

04.09.25 16:10 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,00 EUR -0,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,3 Prozent auf 20,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 20,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.651 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 21,20 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 6,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 44,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,894 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
