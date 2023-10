1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag tiefer

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 15,52 EUR nach.

Die 1&1-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 15,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 15,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.677 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 16,86 EUR erreichte der Titel am 22.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,63 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,02 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.013,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 976,10 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

