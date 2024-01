1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 18,08 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:43 Uhr bei 18,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 18,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 17,96 EUR. Bei 18,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.120 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,60 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 2,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 48,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt

Wie Experten die 1&1-Aktie im Dezember einstuften