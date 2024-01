1&1 Aktie News: 1&1 verbilligt sich am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 17,98 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 17,98 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 17,96 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.421 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 18,60 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,45 Prozent hinzugewinnen. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 47,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,80 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.038,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt

Wie Experten die 1&1-Aktie im Dezember einstuften