1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,28 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 18,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 18,28 EUR. Mit einem Wert von 18,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.584 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 7,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 94,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.03.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Januar 2024: So schätzen Experten die 1&1-Aktie ein

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester