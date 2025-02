1&1 Aktie News: 1&1 legt am Mittwochmittag zu

1&1 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 11,94 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,94 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 12,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.893 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 18,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,78 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,04 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,04 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 27.03.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,62 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

