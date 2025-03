1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 13,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 13,44 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 13,48 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.658 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 21,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,17 EUR an.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,60 Prozent zurück. Hier wurden 1,00 Mrd. EUR gegenüber 1,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 26.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer bekommen zum Handelsende kalte Füße

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittag