1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 16,04 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 16,10 EUR. Mit einem Wert von 15,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.518 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 23,32 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 70,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,20 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.013,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. 1&1 dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,01 EUR je Aktie belaufen.

