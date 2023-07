1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 9,96 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,96 EUR ab. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 9,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.333 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 18,60 EUR. 86,75 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.04.2023 bei 9,70 EUR. Abschläge von 2,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,58 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,90 EUR umgesetzt worden waren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je 1&1-Aktie.

