1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Dienstagmittag positiv

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 13,74 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 13,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 13,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,60 EUR. Zuletzt wechselten 52.414 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 16,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 16,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,96 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je 1&1-Aktie.

