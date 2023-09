1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 13,96 EUR zu.

Um 15:46 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 13,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 14,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.817 1&1-Aktien.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,74 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 18,96 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 10.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China