1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 19,78 EUR zu.

Das Papier von 1&1 legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 19,78 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 19,88 EUR. Bei 19,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.607 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,20 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,894 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

