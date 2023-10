1&1 Aktie News: 1&1 wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 15,42 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 15,42 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,42 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,48 EUR. Bisher wurden heute 11.482 1&1-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 16,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,02 EUR.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2023 aus.

