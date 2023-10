1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,66 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,66 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,66 EUR an. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 15,48 EUR. Bei 15,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 2.444 Stück.

Bei 16,86 EUR markierte der Titel am 22.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,66 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 66,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

