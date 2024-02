1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

1&1 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 17,82 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 17,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 17,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,08 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 15.348 Aktien.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit Abgaben von 47,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,10 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

