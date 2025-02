1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 12,18 EUR.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 12,18 EUR zu. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 12,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,18 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.307 Stück gehandelt.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,71 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,87 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,17 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je 1&1-Aktie.

