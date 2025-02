1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 12,12 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 12,12 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,18 EUR zu. Mit einem Wert von 12,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 253 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 18,60 EUR markierte der Titel am 12.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 53,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 8,42 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,17 EUR für die 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,62 EUR je Aktie belaufen.

