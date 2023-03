1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von 1&1

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 12,26 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 12,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,26 EUR. Zuletzt wechselten 300 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2022 bei 11,20 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 9,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,71 EUR.

Am 04.08.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 976,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 971,30 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte 1&1 am 30.03.2023 präsentieren. Am 21.03.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

