1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,34 EUR.

Um 15:46 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 16,34 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,44 EUR. Bei 16,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.674 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Gewinne von 21,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 42,53 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,00 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 21.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

