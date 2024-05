1&1 Aktie News: 1&1 kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,18 EUR an der Tafel.

Die 1&1-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 16,18 EUR. Bei 16,20 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 16,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 291 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 22,25 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 41,97 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,00 EUR aus.

Am 21.03.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

