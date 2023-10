1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,88 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 15,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 16,00 EUR. Mit einem Wert von 15,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 54.222 1&1-Aktien gehandelt.

Am 22.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,87 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. 1&1 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,83 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

