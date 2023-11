1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 16,54 EUR.

Um 09:01 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 16,54 EUR zu. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 16,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,60 EUR. Bisher wurden heute 9.708 1&1-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Gewinne von 5,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 43,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,61 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,82 Prozent auf 1.013,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

