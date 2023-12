1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Mittag ins Minus

So entwickelt sich 1&1

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 16,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:55 Uhr 0,6 Prozent auf 16,56 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 16,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.910 1&1-Aktien.

Am 07.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 6,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 20,58 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags in der Gewinnzone