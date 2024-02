1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag freundlich

1&1 im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 17,92 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 17,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 695 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 10,38 Prozent Luft nach oben. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 90,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 24,10 EUR.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte 1&1 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

