1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,18 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,18 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,18 EUR aus. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 12,18 EUR. Bei 12,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 1.370 Aktien.

Bei 18,60 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 52,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 9,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,17 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

