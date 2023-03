1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Dienstagnachmittag ein

Das Papier von 1&1 befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 12,34 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,13 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 12,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.566 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 45,01 Prozent wieder erreichen. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Abschläge von 10,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,71 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 976,10 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 971,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte 1&1 die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,07 EUR je 1&1-Aktie.

