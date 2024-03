1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 17,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 17,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,98 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.422 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 13,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,77 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 976,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von 1&1.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

