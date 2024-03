1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 16,98 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 16,98 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,96 EUR aus. Bei 16,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.170 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 80,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 22,77 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. 1&1 dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

