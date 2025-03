1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag höher

Kurs der 1&1

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 14,28 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 14,28 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 14,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 14,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.991 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,63 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 22,27 Prozent sinken.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,17 EUR.

1&1 veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.03.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

