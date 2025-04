1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 14,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,04 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 14,10 EUR. Bei 13,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 280.018 Stück.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 27,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,94 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,08 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 27.03.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,35 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

