1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

So bewegt sich 1&1

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 16,90 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 16,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 16,98 EUR. Bei 16,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.507 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 79,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,00 EUR an.

Am 21.03.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,06 Mrd. EUR – ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Kursplus

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags fester