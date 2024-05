1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 16,56 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 16,56 EUR zu. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 16,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,40 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 45.266 Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 19,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,57 EUR.

1&1 veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,06 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die 1&1-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

