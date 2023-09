1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 14,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 14,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 13,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 56.155 Stück.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 16,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 49,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,96 EUR.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.013,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,85 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

