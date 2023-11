1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 16,44 EUR.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 16,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 16,60 EUR. Bei 16,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.446 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,44 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 6,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,61 EUR angegeben.

Am 30.03.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: SDAX nachmittags im Minus