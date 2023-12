1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 16,42 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 11:34 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 16,42 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 16,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.531 1&1-Aktien.

Am 07.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,92 Prozent. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 74,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,58 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags in der Gewinnzone