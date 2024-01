1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Montagnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,32 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 0,2 Prozent auf 18,32 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 18,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,24 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.023 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 1,53 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 48,74 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,80 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 10.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

