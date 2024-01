1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 18,24 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,24 EUR ab. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 18,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Abschläge von 48,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,80 EUR.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

