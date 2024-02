1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 17,80 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die 1&1-Aktie um 16:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,80 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 17,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,56 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,68 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 18.231 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,10 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 10.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,81 EUR je Aktie.

