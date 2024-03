1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 16,94 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie notierte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 16,94 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 16,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.126 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 16,77 Prozent zulegen. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 44,57 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 22,77 EUR.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

