1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Freitagnachmittag nach

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 17,02 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 17,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,80 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.115 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,22 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,83 Prozent.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Erste Schätzungen: 1&1 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

O2-Aktie im Plus: Telefonica Deutschland-Chef optimistisch - trotz Verlust von 1&1