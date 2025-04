1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 14,18 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 14,18 EUR. Bei 14,20 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.118 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,94 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,72 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 27.03.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,35 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,68 Prozent auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,06 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,45 EUR je 1&1-Aktie.

